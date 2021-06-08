"Реал" хочет сохранить Варана

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"Реал" хочет сохранить Варана

Фото: инстаграм Рафаэля Варана/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" надеется удержать в составе французского защитника Рафаэля Варана, сообщает AS.

По сведениям источника, королевский клуб предложил футболисту продлить контракт, который действует до лета 2022 года. Варан пока не дал ответа, так как хочет попробовать свои силы в английской Премьер-лиге. Интерес к французу проявляет "Манчестер Юнайтед".

В минувшем сезоне 28-летний Варан провел за "Реал" 41 матч и забил два гола.

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