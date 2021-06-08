"Реал" хочет сохранить Варана
Фото: инстаграм Рафаэля Варана/Автор неизвестен
Мадридский "Реал" надеется удержать в составе французского защитника Рафаэля Варана, сообщает AS.
По сведениям источника, королевский клуб предложил футболисту продлить контракт, который действует до лета 2022 года. Варан пока не дал ответа, так как хочет попробовать свои силы в английской Премьер-лиге. Интерес к французу проявляет "Манчестер Юнайтед".
В минувшем сезоне 28-летний Варан провел за "Реал" 41 матч и забил два гола.
Не пропустите: Мбаппе, скорее всего, не перейдет в "Реал". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Челси" вступил в борьбу за Хакими
-
ЦСКА подписал долгосрочные контракты с четырьмя юными талантами
-
1
"Барселона" хочет купить Стерлинга
-
"Динамо" согласовало трансфер хавбека "Милана"
-
"Барселона" нашла замену Вейналдуму в Серии А
-
Зиеш может перейти в "Милан"
-
"Реал" хочет сохранить Варана
-
"Краснодар" расстался со Смольниковым
-
"Барселона" нацелилась на двух основных игроков "Манчестер Сити"
-
Жирков может остаться в "Зените"
-
Состоялась жеребьевка 1-го предварительного раунда Лиги чемпионов
-
Мбаппе, скорее всего, не перейдет в "Реал"
-
1
Мбаппе выпал из топ-10 самых дорогих футболистов в мире. Месси и Роналду нет в топ-100
-
Хвича анонсировал уход из "Рубина"
-
"Рома" возобновила интерес к Азмуну
-
"Локомотив" разорвал контракт с Джорджевичем
-
Тренер сборной Финляндии оценил уровень сборной России
-
Агент Мамманы высказался о возможном уходе игрока из "Зенита"
-
Ван де Бек не сыграет на Евро-2020
-
Тедеско получил предложение из Турции
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14