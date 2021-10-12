"Реал" хочет усилить полузащиту
Фото: инстаграм Погба/Автор неизвестен
Мадридский "Реал" планирует серьезно усилиться следующим летом.
Как сообщает издание Marca, среди прочего королевский клуб намерен усилить линию полузащиты.
По информации источника, имена, которые сейчас находятся на столе руководства "сливочных": Поль Погба и Орельен Тчуамени.
Контракт Погба с "Манчестер Юнайтед" истекает летом 2022 года. Соглашение Тчуамени с "Монако" рассчитано до 2024 года.
Также не пропустите: Названы три фаворита на "Золотой мяч". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
1
Симеоне высказался о несостоявшемся переходе Месси в "Атлетико"
-
"Ньюкасл" не делал предложений по Коутиньо
-
"Барселоне" разрешили заполнять стадион на 100%
-
"Реал" хочет усилить полузащиту
-
3
Названы три фаворита на "Золотой мяч"
-
"Барселона" заинтересована в двух полузащитниках
-
"Ньюкасл" готов подписать одного из лидеров "Лестера"
-
Экс-тренер "Челси" рассказал причину провала де Брюйне, Лукаку и Салаха в стане "синих"
-
Бывший владелец "Спартака" назвал цену клуба
-
Милитао из "Реала" получил повреждение
-
Квинси Промес - игрок месяца в "Спартаке"
-
2
Неймар почти поцеловал соперника в матче со сборной Колумбии (фото)
-
Детский тренер Джикии высказался о его лидерских качествах
-
Барелла может покинуть "Интер"
-
Российские стадионы для ЧМ-2018 переделают в многофункциональные комплексы
-
Самедов высказался об игре сборной России
-
"Барселона" теряет Араухо
-
Инвестиционные фонды могут помочь "Барселоне" с покупкой Холанда
-
Сутормин высказался по поводу завышенных зарплат в российском футболе
-
"Ньюкасл" может подписать защитника "Барселоны"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14