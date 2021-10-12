"Реал" хочет усилить полузащиту

Теги орельен тчуамениполь погбареал мадрид

"Реал" хочет усилить полузащитуФото: инстаграм Погба/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" планирует серьезно усилиться следующим летом.

Как сообщает издание Marca, среди прочего королевский клуб намерен усилить линию полузащиты.

По информации источника, имена, которые сейчас находятся на столе руководства "сливочных": Поль Погба и Орельен Тчуамени.

Контракт Погба с "Манчестер Юнайтед" истекает летом 2022 года. Соглашение Тчуамени с "Монако" рассчитано до 2024 года.

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