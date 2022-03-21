"Реал" хочет усилить позицию правого защитника
Фото: инстаграм Порро\Автор неизвестен
Мадридский "Реал" продолжает планирование следующего трансферного окна, сообщает издание Marca.
По информации источника, игра Дани Карвахаля вызывает беспокойство в королевском клубе, поскольку он далек от того уровня, на котором был до травм.
Отмечается, что "Реал Мадрид" продолжает следить за испанским правым защитником "Спортинга" из Лиссабона Педро Порро, чтобы усилить позицию правого защитника.
Игрок принадлежит "Манчестер Сити", а "Мадрид" оценивает его трансфер в 30 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14