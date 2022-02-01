"Реал" хочет усилить сразу несколько позиций следующим летом

Фото: инстаграм Гравенберха\Автор неизвестен

Мадридский "Реал" следующим летом намерен усилить позиции левого и правого латераля, а также подписать центрального полузащитника и защитника, сообщает издание ABC.

По информации источника, среди левых защитником в шорт-листе королевского клуба уже есть игрок "Валенсии" Хосе Гайя, латераль "Лейпцига" Анхелиньо и воспитанник "Мадрида", играющий в данный момент в "Тоттенхэме" Серхио Регилон.

Отмечается, что нынешний капитан команды Марсело уйдет летом по истечении контракт, а Мигель Гутьеррес не пользуется доверием у Карло Анчелотти из-за своей игры в обороне.

Среди полузащитников клубу больше всего нравятся Тчуамени и Гравенберх - будет подписан один из них.

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