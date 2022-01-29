"Реал" хочет усилиться игроком "Баварии"

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"Реал" хочет усилиться игроком "Баварии"

Фото инстаграм Корентена Толиссо

Мадридский "Реал" возобновил интерес к полузащитнику "Баварии" Корентену Толиссо, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, королевский клуб планирует заполучить француза летом, когда он станет свободным агентом.

Рыночная стоимость 27-летнего хавбека оценивается в 15 миллионов евро.

В текущем сезоне Толиссо сыграл за "Баварию" 15 матчей, забил 3 гола и сделал 3 ассиста.

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