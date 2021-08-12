"Реал" хочет усилиться защитником "Челси"

Теги реал мадридчелсиантонио рюдигертрансферы

"Реал" хочет усилиться защитником "Челси"

Фото инстаграм Антонио Рюдигера

Мадридский "Реал" нацелился на центрального защитника "Челси" Антонио Рюдигера.

По информации Sky Sports, королевский клуб хочет за счёт немца усилить оборону, ослабленную уходом Серхио Рамоса и Рафаэля Варана.

Контракт 28-летнего футболиста с "синими" истекает в июне 2022 года, поэтому следующим летом его можно подписать бесплатно.

Рыночная стоимость Рюдигера оценивается в 28 миллионов евро. За "Челси" он выступает с 2017 года.

Не пропустите: "Реал" готов продать Эдегора. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Ла Лига одобрила сделку с фондом CVC после голосования клубов

Ла Лига одобрила сделку с фондом CVC после голосования клубов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов