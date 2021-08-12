"Реал" хочет усилиться защитником "Челси"
Фото инстаграм Антонио Рюдигера
Мадридский "Реал" нацелился на центрального защитника "Челси" Антонио Рюдигера.
По информации Sky Sports, королевский клуб хочет за счёт немца усилить оборону, ослабленную уходом Серхио Рамоса и Рафаэля Варана.
Контракт 28-летнего футболиста с "синими" истекает в июне 2022 года, поэтому следующим летом его можно подписать бесплатно.
Рыночная стоимость Рюдигера оценивается в 28 миллионов евро. За "Челси" он выступает с 2017 года.
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