"Реал" хочет усилиться защитником "Интера"

Фото: инстаграм Шкриньяра\Автор неизвестен

Мадридский "Реал" хочет усилиться позицию центрального защитника, сообщает Fichajes.

По информации источника, королевский клуб обратил свое внимание на словенского защитника миланского "Интера" Милана Шкриньяра.

Отметим, что Шкриньяр выступает в составе "нерадзурри" с лета 2017 года. За это время он успел сыграть 197 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 4 результативных передачи.

В нынешнем сезоне словак сыграл в 22 матчах "Интера" в рамках Серии А, в которых забил три гола.

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