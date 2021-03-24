"Реал" хочет вернуть Диаса

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"Реал" планирует вернуть хавбека Браима Диаса из аренды в "Милане", сообщает AS.

Руководство "королевского клуба" рассчитывает на 21-летнего Диаса в качестве возможной замены Лукасу Васкесу.

В итальянский клуб полузащитник перешел в сентябре и подписал договор до конца сезона.

В текущем сезоне на его счету 31 матч за "россонери", в которых он забил пять голов и отдал три результативные передачи.