"Реал" хочет вернуть Эдегора из "Реал Сосьедада"

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"Реал" хочет вернуть Эдегора из "Реал Сосьедада"

Хавбек "Реала" Мартин Эдегор, скорее всего, вернется в мадридский клуб по окончании сезона, передает As.

Напомним, футболист сейчас играет в аренде в "Реал Сосьедаде". Ожидалось, что полузащитник проведет в команде два сезона, однако "сливочные" намерены вернуть 21-летнего игрока.

"Реал" надеется увидеть Эдегора в своем составе уже летом 2020 года. Так как между командами хорошие взаимоотношения проблем с трансфером не возникнет.

В этом сезоне норвежец участвовал в 16 матчах Примеры, отметившись 4 голами и 5 результативными передачами.

А еще: Эдегор не хочет зимой возвращаться в "Реал"| http://soccernews.ru
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