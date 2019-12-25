"Реал" хочет вернуть Эдегора из "Реал Сосьедада"
Хавбек "Реала" Мартин Эдегор, скорее всего, вернется в мадридский клуб по окончании сезона, передает As.
Напомним, футболист сейчас играет в аренде в "Реал Сосьедаде". Ожидалось, что полузащитник проведет в команде два сезона, однако "сливочные" намерены вернуть 21-летнего игрока.
"Реал" надеется увидеть Эдегора в своем составе уже летом 2020 года. Так как между командами хорошие взаимоотношения проблем с трансфером не возникнет.
В этом сезоне норвежец участвовал в 16 матчах Примеры, отметившись 4 голами и 5 результативными передачами.
А еще: Эдегор не хочет зимой возвращаться в "Реал"| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|18
|39
|2
|Реал Мадрид
|18
|37
|3
|Севилья
|18
|34
|4
|Атлетико Мадрид
|18
|32
|5
|Реал Сосьедад
|18
|31
|6
|Хетафе
|18
|30
|7
|Атлетик Бильбао
|18
|28
|8
|Валенсия
|18
|28
|9
|Леванте
|18
|26
|10
|Вильярреал
|18
|25
|11
|Гранада
|18
|24
|12
|Осасуна
|18
|23
|13
|Бетис
|18
|23
|14
|Реал Вальядолид
|18
|20
|15
|Алавес
|18
|19
|16
|Эйбар
|18
|19
|17
|Мальорка
|18
|15
|18
|Сельта Виго
|18
|14
|19
|Леганес
|18
|13
|20
|Эспаньол
|18
|10