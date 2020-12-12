"Реал" хочет вернуть Регилона

Мадридский "Реал" планирует следующим летом вернуть защитника "Тоттенхэма" Серхио Регилона.

Как сообщает Football365, наставник "сливочных" Зинедин Зидан считает, что 23-летний воспитанник клуба станет идеальной заменой для ветерана Марсело на левом фланге обороны.

По информации источника, "бланкос" могут выкупить испанского фулбека за 45 миллионов евро. В сентябре его продали "Тоттенхэму" за 30 миллионов.

В текущем сезоне Регилон сыграл за "шпор" 12 матчей и сделал 3 ассиста.

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