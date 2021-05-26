"Реал" хочет заработать 100 миллионов евро на продаже трех игроков

Фото: инстаграм Варана

"Реал" летом могут покинуть несколько футболистов.

Как сообщает AS, защитники Рафаэль Варан и Марсело, а также хавбек Иско близки к смене клубной прописки. Отмечается, что "Реал" хочет заработать на их продаже не менее 100 миллионов евро.

Также "Реал" готов рассмотреть предложения по Марко Асенсио и Мариано Диасу.

По итогам сезона "Реал" финишировал в Ла Лиге на втором месте.

Читайте также: Азар может перейти в "Рому". | http://soccernews.ru