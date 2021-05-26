"Реал" хочет заработать 100 миллионов евро на продаже трех игроков

Теги реал мадридрафаэль варанискомарсело

"Реал" хочет заработать 100 миллионов евро на продаже трех игроковФото: инстаграм Варана

"Реал" летом могут покинуть несколько футболистов.

Как сообщает AS, защитники Рафаэль Варан и Марсело, а также хавбек Иско близки к смене клубной прописки. Отмечается, что "Реал" хочет заработать на их продаже не менее 100 миллионов евро.

Также "Реал" готов рассмотреть предложения по Марко Асенсио и Мариано Диасу.

По итогам сезона "Реал" финишировал в Ла Лиге на втором месте.

Читайте также: Азар может перейти в "Рому". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Азмун - лучший футболист сезона в РПЛ

Азмун - лучший футболист сезона в РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов