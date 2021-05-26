"Реал" хочет заработать 100 миллионов евро на продаже трех игроков
Фото: инстаграм Варана
"Реал" летом могут покинуть несколько футболистов.
Как сообщает AS, защитники Рафаэль Варан и Марсело, а также хавбек Иско близки к смене клубной прописки. Отмечается, что "Реал" хочет заработать на их продаже не менее 100 миллионов евро.
Также "Реал" готов рассмотреть предложения по Марко Асенсио и Мариано Диасу.
По итогам сезона "Реал" финишировал в Ла Лиге на втором месте.
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|Команда
|М
|О
|1
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|20
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|2
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|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14