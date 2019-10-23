"Реал" хочет зимой купить Левандовски

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"Реал" хочет зимой купить Левандовски

Мадридский "Реал" возобновил интерес к нападающему "Баварии" Роберту Левандовски, сообщает El Chiringuito.

По информации источника, королевский клуб намерен предпринять попытку купить польского бомбардира во время зимнего трансферного окна.

Главный тренер "бланкос" Зинедин Зидан считает, что 31-летний футболист сможет решить проблемы его команды в атаке.

Сумма возможной сделки оценивается в 75 миллионов евро.

В текущем сезоне Левандовски сыграл за "Баварию" 13 матчей и забил 18 голов.

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