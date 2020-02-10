"Реал" - худший клуб мира по финансовому балансу за последние два трансферных окна

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"Реал" - худший клуб мира по финансовому балансу за последние два трансферных окна

Мадридский "Реал" имеет наихудший трансферный баланс за два последних трансферных окна, сообщает CIES Football Observatory.

За этот период королевский клуб купил игроков на 330 миллионов евро, а продал - на 149. Таким образом, баланс мадридского клуба составляет минус 181 миллион евро. Второе место занимает "Астон Вилла" с балансом минус 169 миллионов. В тройку также вошла "Барселона" (минус 166).

Топ-10 клубов с худшим трансферным балансом выглядит так:

1. "Реал" (Испания) – минус 181 млн евро

2. "Астон Вилла" (Англия) – минус 169

3. "Барселона" (Испания) – минус 166

4. "Манчестер Юнайтед" (Англия) – минус 151

5. "Тоттенхэм" (Англия) – минус 141

6. "Монако" (Франция) – минус 121

7. "Интер" (Италия) – минус 111

8. "Ювентус" (Италия) – минус 94

9. "Фиорентина" (Италия) – минус 93

10. "Герта" (Германия) – минус 92

 

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