"Реал" и Алаба согласовали долгосрочный контракт

Фото: Твиттер @David_Alaba

В летнее трансферное окно защитник "Баварии" и сборной Австрии Давид Алаба сменит клубную прописку.

Как информации журналиста Sky Sport Germany Макса Билефельда, 28-летний футболист уже согласовал с "Реалом" детали контракта, который будет рассчитан до 2026 года. Все бумаги пока не оформлены, но ожидается, что формальности будут соблюдены в ближайшее время.

Sky sources: David Alaba has agreed a 5 year contract until 2026 with @realmadrid. Barcelona is not an option anymore. Contract not signed yet, but will be in the next weeks ✅ #TransferUpdate @Sky_Torben @Sky_Marc pic.twitter.com/jo7DIVjO8g