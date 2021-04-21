"Реал" и Алаба согласовали долгосрочный контракт
Фото: Твиттер @David_Alaba
В летнее трансферное окно защитник "Баварии" и сборной Австрии Давид Алаба сменит клубную прописку.
Как информации журналиста Sky Sport Germany Макса Билефельда, 28-летний футболист уже согласовал с "Реалом" детали контракта, который будет рассчитан до 2026 года. Все бумаги пока не оформлены, но ожидается, что формальности будут соблюдены в ближайшее время.
Sky sources: David Alaba has agreed a 5 year contract until 2026 with @realmadrid. Barcelona is not an option anymore. Contract not signed yet, but will be in the next weeks ✅ #TransferUpdate @Sky_Torben @Sky_Marc pic.twitter.com/jo7DIVjO8g— Max Bielefeld (@Sky_MaxB) April 20, 2021
Также сообщается, что "Барселона" больше не является одним из вариантов для Алабы.
В сезоне 2020/2021 защитник выходил на поле в составе "Баварии" в 41 матче во всех турнирах. На его счету 2 забитых мяча и 5 результативных передач.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 55,00 млн €.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14