"Реал" и Алаба согласовали долгосрочный контракт

Теги реал мадриддавид алабатрансферыбарселона

"Реал" и Алаба согласовали долгосрочный контрактФото: Твиттер @David_Alaba 
В летнее трансферное окно защитник "Баварии" и сборной Австрии Давид Алаба сменит клубную прописку.

Как информации журналиста Sky Sport Germany Макса Билефельда, 28-летний футболист уже согласовал с "Реалом" детали контракта, который будет рассчитан до 2026 года. Все бумаги пока не оформлены, но ожидается, что формальности будут соблюдены в ближайшее время.

Также сообщается, что "Барселона" больше не является одним из вариантов для Алабы.

В сезоне 2020/2021 защитник выходил на поле в составе "Баварии" в 41 матче во всех турнирах. На его счету 2 забитых мяча и 5 результативных передач.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 55,00 млн €.

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