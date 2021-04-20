"Реал" и английские топ-клубы не будут исключены из еврокубков нынешнего сезона

УЕФА не будет исключать из еврокубков нынешнего сезона клубы, которые приняли решения выступать в европейской Суперлиге, сообщает ESPN.

По сведениям источника, полуфинальные матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдут в обычном режиме.

Таким образом, в полуфинале Лиги Чемпионов "Реал" сыграет с "Челси", а "Манчестер Юнайтед" встретится с ПСЖ. В полуфинале Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" будет противостоять "Роме", а "Арсенал" - "Вильярреалу".

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