"Реал" и английские топ-клубы не будут исключены из еврокубков нынешнего сезона
УЕФА не будет исключать из еврокубков нынешнего сезона клубы, которые приняли решения выступать в европейской Суперлиге, сообщает ESPN.
По сведениям источника, полуфинальные матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдут в обычном режиме.
Таким образом, в полуфинале Лиги Чемпионов "Реал" сыграет с "Челси", а "Манчестер Юнайтед" встретится с ПСЖ. В полуфинале Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" будет противостоять "Роме", а "Арсенал" - "Вильярреалу".
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|М
|О
|1
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|6
|10
|2
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|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4