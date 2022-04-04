"Реал" и английский клуб заинтересованы в Пау Торресе

Фото: твиттер Торреса\Автор неизвестен

Центральный защитник сборной Испании и "Вильярреала" Пау Торрес привлек интерес двух европейских топ-клубов, сообщает 90 min.

По информации источника, в подписании испанца грядущим летом заинтересованы мадридский "Реал" и "Манчестер Юнайтед", а отступные за игрока равняются 60 миллионам евро.

Отмечается, что "Реал" рассматривает Торреса, как возможную альтернативу Антонио Рюдигеру, шансы которого на переход в "Мадрид" резко снизились после того, как он огласил им свои запросы.

"Юнайтед" интересовался Торресом еще прошлым летом.

В нынешнем сезоне испанец сыграл в 36 матчах во всех турнирах, в которых забил 5 голов.

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