"Реал" и "Атлетик" расписали нулевую ничью впервые за 19 лет

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"Реал" и "Атлетик" расписали нулевую ничью впервые за 19 лет

В рамках 14-го тура испанской Примеры "Атлетик" и "Реал" расписали нулевую ничью.

Как сообщает Mister Chip, эти команды выдали матч без голов впервые за 19 лет.

В последний раз мадридцы и баски завершали очную встречу со счётом 0:0 в апреле 1998 года. 

В 42 последующих официальных матчах между "Реалом" и "Атлетиком" неизменно забивался как минимум один гол. | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Барселона 14 36
2 Валенсия 14 31
3 Атлетико Мадрид 14 30
4 Реал Мадрид 14 28
5 Севилья 14 28
6 Вильярреал 14 21
7 Леганес 14 20
8 Хетафе 14 19
9 Реал Сосьедад 14 19
10 Сельта Виго 14 18
11 Бетис 14 18
12 Жирона 13 17
13 Эйбар 14 17
14 Леванте 14 16
15 Эспаньол 14 16
16 Атлетик Бильбао 14 14
17 Депортиво Ла-Корунья 14 12
18 Лас Пальмас 14 10
19 Малага 14 8
20 Алавес 13 6
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