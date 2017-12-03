"Реал" и "Атлетик" расписали нулевую ничью впервые за 19 лет

В рамках 14-го тура испанской Примеры "Атлетик" и "Реал" расписали нулевую ничью.

Как сообщает Mister Chip, эти команды выдали матч без голов впервые за 19 лет.

В последний раз мадридцы и баски завершали очную встречу со счётом 0:0 в апреле 1998 года.

В 42 последующих официальных матчах между "Реалом" и "Атлетиком" неизменно забивался как минимум один гол. | http://soccernews.ru