"Реал" и "Атлетико" готовы побороться за Агуэро

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"Реал" и "Атлетико" готовы побороться за Агуэро

"Атлетико" и "Реал" могут побороться за форварда "Манчестер Сити" Серхио Агуэро.

Как сообщает Football Espana, испанские клубы готовы воспользоваться трудностями "горожан" в связи с исключением клуба из еврокубков на два сезона.

Контракт аргентинца с "Сити" истекает летом 2021 года. Его трансферная стоимость оценивается в 65 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету Агуэро 21 забитый мяч и 3 результативные передачи в 25 играх.

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