"Реал" и "Атлетико" интересуются вингером ПСЖ

Теги валенсияатлетико мадридреал мадридгонсалу гедешпсж

"Реал" и "Атлетико" интересуются вингером ПСЖМадридские "Реал" и "Атлетико" интересуются вингером французского ПСЖ Гонсалу Гедешем, который текущий сезон на правах аренды проводит в "Валенсии".

Как информирует El Mundo Deportivo, и "сливочные" и "матрасники" внимательно следят за прогрессом 20-летнего португальца, который в текущем сезоне отметился уже 3 забитыми мячами и 5 результативными передачами в 11 матчах за "летучих мышей".

Напомним, в "Реале" остались недовольны формой Роналду. | soccernews.ru

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Команда М О
1 Барселона 10 28
2 Валенсия 10 24
3 Реал Мадрид 10 20
4 Атлетико Мадрид 10 20
5 Севилья 10 19
6 Вильярреал 10 17
7 Леганес 10 17
8 Бетис 9 16
9 Реал Сосьедад 10 14
10 Хетафе 10 12
11 Леванте 10 12
12 Жирона 10 12
13 Сельта Виго 10 11
14 Атлетик Бильбао 10 11
15 Эспаньол 9 10
16 Депортиво Ла-Корунья 9 8
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20 Алавес 10 3
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