"Реал" и "Атлетико" интересуются вингером ПСЖ

Мадридские "Реал" и "Атлетико" интересуются вингером французского ПСЖ Гонсалу Гедешем, который текущий сезон на правах аренды проводит в "Валенсии".

Как информирует El Mundo Deportivo, и "сливочные" и "матрасники" внимательно следят за прогрессом 20-летнего португальца, который в текущем сезоне отметился уже 3 забитыми мячами и 5 результативными передачами в 11 матчах за "летучих мышей".

Напомним, в "Реале" остались недовольны формой Роналду. | soccernews.ru