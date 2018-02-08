"Реал" и "Атлетико" могут обменяться игроками

Следующим летом мадридские "Реал" и "Атлетико" могут обменяться своими игроками, информирует испанская пресса.

Сообщается, что королевский клуб заинтересован в подписании голкипера "матрасников" Яна Облака, сумма отступных за которого равняется 100 миллионам евро. Учитывая такую высокую трансферную стоимость словенца, "сливочные" рассматривают вариант с включением в сделку по нему своего вратаря Кейлора Наваса, игру которого высоко оценивают в стане второго клуба Мадрида.

Напомним, Беллами уверен, что "Реал" подпишет Де Хеа. | soccernews.ru