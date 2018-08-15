"Реал" и "Атлетико" объявили стартовые составы на матч за Суперкубок УЕФА

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"Реал" и "Атлетико" объявили стартовые составы на матч за Суперкубок УЕФА
Стали известны стартовые составы "Реала" и "Атлетико" на матч за Суперкубок УЕФА, который состоится сегодня, 15 августа в Таллинне.

"Реал": Кейлор Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Кроос, Бензема, Бэйл, Марсело, Каземиро, Асенсио, Иско. 

"Атлетико": Облак, Савич, Годин, Хуанфран, Эрнандес, Коке, Родриго, Лемар, Сауль, Диего Коста, Гризманн.

Начало встречи в 22:00 по московскому времени.

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