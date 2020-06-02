"Реал" и "Атлетико" поборются за защитника сборной Норвегии

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"Реал" и "Атлетико" поборются за защитника сборной Норвегии

Мадридские "Реал" и "Атлетико" проявляют интерес к норвежскому защитнику "Селтика" Кристофферу Айеру, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, испанские клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. "Селтик" хотел продлить контракт с Айером, но норвежец решил сменить клуб.

В нынешнем сезоне 22-летний Айер провел за "Селтик" 49 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 31 мая 2022 года.

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