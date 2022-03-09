"Реал" и "Атлетико" поборются за защитника "Шахтера"

Теги реал мадридатлетико мадридшахтер донецквинисиус тобиас

"Реал" и "Атлетико" поборются за защитника "Шахтера"

Фото: инстаграм Винисиуса Тобиаса/Автор неизвестен

"Реал" и "Атлетико" проявляют интерес к бразильскому защитнику "Шахтеру" Винисиусу Тобиасу, сообщает AS.

По сведениям источника, испанские клубы намерены арендовать футболиста до лета. Контракт игрока с "Шахтером" в настоящее время приостановлен из-за ситуации в Украине.

18-летний Винисиус перешел в "Шахтер" в январе 2022 года за шесть миллионов евро. Его контракт с украинским клубом действует до лета 2026 года.

Не пропустите: Неймар рассказал о несостоявшемся переходе в "Реал". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Зенит" начал переговоры с Дзюбой

"Зенит" начал переговоры с Дзюбой

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов