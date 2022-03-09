"Реал" и "Атлетико" поборются за защитника "Шахтера"

Фото: инстаграм Винисиуса Тобиаса/Автор неизвестен

"Реал" и "Атлетико" проявляют интерес к бразильскому защитнику "Шахтеру" Винисиусу Тобиасу, сообщает AS.

По сведениям источника, испанские клубы намерены арендовать футболиста до лета. Контракт игрока с "Шахтером" в настоящее время приостановлен из-за ситуации в Украине.

18-летний Винисиус перешел в "Шахтер" в январе 2022 года за шесть миллионов евро. Его контракт с украинским клубом действует до лета 2026 года.

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