"Реал" и "Атлетико" поспорят за защитника "Вальядолида"

Защитник "Вальядолида" Мохаммед Салису привлёк внимание испанских топ-клубов, сообщает The Athletic.

По сведениям издания, 20-летний ганец заинтересовал мадридские "Реал" и "Атлетико", которые ищут варианты для усиления центра обороны.

Рыночная стоимость габаритного футболиста (рост - 191 см) оценивается в 11 миллионов евро.

В текущем сезоне Салису сыграл за "Вальядолид" 28 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

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