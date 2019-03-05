"Реал" и "Аякс" назвали стартовые составы на игру

Тренерские штабы "Реала" и "Аякса" определились со стартовыми составами на игру.

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Варан, Начо, Регилон, Модрич, Каземиро, Кроос, Лукас, Бензема, Винисиус Жуниор

"Аякс": Онана, Мазрауи, де Лигт, Блинд, Тальяфико, ван де Бек, де Йонг, Шене, Зийех, Тадич, Нерес

Поединок начнется в 23:00 по московскому времени. В первой игре "Реал" одолел "Аякс" со счетом 1:2.

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