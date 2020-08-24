"Реал" и "Барса" интересуются хавбеком "Наполи" Руисом

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"Реал" и "Барса" интересуются хавбеком "Наполи" Руисом

Хавбек "Наполи" Фабиан Руис может стать игроком "Барселоны" или "Реала". Об этом сообщает Goal.

По данным источника, оба испанский клуба хотят приобрести футболиста в 2021 года. Агент полузащитника подтвердил интерес "Барсы" и "Реала".

В минувшем сезоне 24-летний футболист участвовал в 33 матчах Серии А, отметившись 3 голами и 6 ассистами. Контракт игрока с "Наполи" рассчитан до лета 2023 года.

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