"Реал" и "Барселона" имеют общую трансферную цель на январь

Мадридский "Реал" и каталонская "Барселона" поборются в зимнее трансферное окно за защитника "Реала Сосьедад" из Сан-Себастьяна Иньиго Мартинеса.

Как информирует испанская пресса, для обоих грандов европейского футбола позиция центрального защитника является проблемной. Одним же из кандидатов на укрепление центра обороны и "сливочные", и "сине-гранатовые" определили именно 26-летнего бека "бело-голубых", трансфер которого будет стоить потенциальному покупателю 32 миллиона евро.

Напомним, Асенсио хочет перейти в "Челси". | soccernews.ru