"Реал" и "Барселона" имеют пять общих трансферных целей

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"Реал" и "Барселона" имеют пять общих трансферных целейМадридский "Реал" и каталонская "Барселона" имеют пять общих трансферных целей на ближайшее лето, информирует Express со ссылкой на испанскую прессу.

Так, в сферу интересов и "сливочных", и "сине-гранатовых" входят защитники Маттейс де Лигт ("Аякс"), Альваро Одриосола ("Реал Сосьедад"), а также полузащитники Фабиан Руис ("Бетис"), Максим Лопес ("Марсель") и Набиль Фекир ("Лион").

Напомним, "Барселона" заинтересована в подписании защитника "Севильи". | soccernews.ru

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4 Валенсия 29 59
5 Вильярреал 29 47
6 Севилья 29 45
7 Жирона 29 43
8 Бетис 29 43
9 Хетафе 29 39
10 Сельта Виго 29 39
11 Эйбар 29 39
12 Леганес 29 36
13 Атлетик Бильбао 29 35
14 Эспаньол 29 35
15 Реал Сосьедад 29 33
16 Алавес 29 31
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