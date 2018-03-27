"Реал" и "Барселона" имеют пять общих трансферных целей

Мадридский "Реал" и каталонская "Барселона" имеют пять общих трансферных целей на ближайшее лето, информирует Express со ссылкой на испанскую прессу.

Так, в сферу интересов и "сливочных", и "сине-гранатовых" входят защитники Маттейс де Лигт ("Аякс"), Альваро Одриосола ("Реал Сосьедад"), а также полузащитники Фабиан Руис ("Бетис"), Максим Лопес ("Марсель") и Набиль Фекир ("Лион").

Напомним, "Барселона" заинтересована в подписании защитника "Севильи". | soccernews.ru