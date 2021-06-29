"Реал" и "Барселона" интересуются Спинаццолой

Фото: инстаграм Спинаццолы/Автор неизвестен

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, футболист сборной Италии и "Ромы" Леонардо Спинаццола заинтересовал европейские топ-клубы.

По информации источника, мадридский "Реал", "Барселона" и "ПСЖ" уже направили запросы по итальянскому игроку. Однако до конкретных предложений дело все еще не дошло.

В прошедшем сезоне итальянец сыграл 27 матчей за "Рому" в Серии А, в которых забил 2 гола.

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