"Реал" и "Барселона" интересуются защитником "Челси"

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"Реал" и "Барселона" интересуются защитником "Челси"Мадридский "Реал" и каталонская "Барселона" интересуются защитником лондонского "Челси" Маркосом Алонсо.

Так, по сведениям испанской прессы, и на "Сантьяго Бернабеу", и на "Камп Ноу" рассматриваются варианты с приобретением 27-летнего бека "аристократов" уже ближайшим летом.

В нынешнем сезоне Алонсо забил 7 мячей и сделал 3 результативные передачи в 40 матчах за "Челси".

Напомним, "Челси" продлит контракт с резервным голкипером. | soccernews.ru

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