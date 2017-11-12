"Реал" и "Барселона" интересуются защитником "Манчестер Сити"

Мадридский "Реал" и каталонская "Барселона" интересуются защитником английского "Манчестер Сити" Пабло Маффео, который нынешний сезона на правах аренды проводит в "Жироне".

По сведениям испанской прессы, в летнее трансферное окно оба испанских гранда могут предпринять попытки подписать 20-летнего бека, трансферная стоимость которого равняется порядка 30-ти миллионам евро. Однако вполне вероятно, что главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола сделает все, чтобы удержать перспективного игрока в своей команде.

Напомним, "Манчестер Сити" нацелился на одного из лидеров "Ювентуса". | soccernews.ru