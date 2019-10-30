"Реал" и "Барселона" могут вступить в борьбу за лидера дортмундской "Боруссии"
"Реал" и "Барселона" проявляют интерес к английскому полузащитнику дортмундской "Боруссии" Джейдону Санчо, сообщает Bild.
По сведениям издания, испанские гранды рассматривают варианты с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Также хавбеком активно интересуются ПСЖ и "Манчестер Юнайтед". В "Боруссии" не исключают вероятность продажи игрока, но клуб потребует за него не менее 100 миллионов евро.
20-летний Санчо выступает за "Боруссию" с 2017 года. Всего он провел за дортмундский клуб 68 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отдал 30 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
Не пропустите: "Ливерпуль" и "Барселона" поборются за таланта "Валенсии". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Шюррле не исключил, что текущий сезон может стать для него последним в футбольной карьере
-
Женщина-арбитр показала Кака желтую карточку и сразу сделала с ним селфи
-
СМИ: Моуринью может возглавить "Арсенал"
-
Слуцкий сравнил себя с Марадоной на троне
-
В Чили приостановили все футбольные соревнования из-за массовых беспорядков
Лента новостей
-
"Реал" и "Барселона" могут вступить в борьбу за лидера дортмундской "Боруссии"
-
Перед матчем "Зенит" - ЦСКА на стадионе выступит группа Therr Maitz
-
"Ливерпуль" и "Барселона" поборются за таланта "Валенсии"
-
"Млада Болеслав" вышла 1/4 финала Кубка Чехии благодаря голам российских игроков
-
1
В "Зените" назвали главную цель команды в нынешнем сезоне
-
"Краснодар" уволил тренера второй команды
-
В сети появились фото мяча финала ЛЧ-2019/20 с изображением карты Стамбула
-
Одноногий турецкий футболист поразил сеть своей техникой
-
Бывшего игрока "Арсенала" оштрафовали за угрозы в адрес жены
-
Мусса Дембеле приостановил выступления за сборную Бельгии
-
"Милан" нацелился на одного из лидеров "Реала"
-
ПСЖ согласовал продление контракта с одним из лидеров команды
-
1
"Обычный игрок". Широков высказался об уровне игры Дзюбы
-
В Англии появится усовершенствуют технологию системы VAR
-
Нидерланды назвали состав на матчи с Северной Ирландией и Эстонией
-
Стало известно, что сказал Новиков игрокам "Динамо" после победы над ЦСКА
-
Экс-хавбек ЦСКА Хонда будет тренироваться в составе "Витесса" Слуцкого
-
2
Месси забил больше голов со штрафных, чем любая команда из топ-5 лиг Европы за последние пять лет
-
Модрич высказался об увлечении Бэйла гольфом
-
В FIFA 20 исправили внешность Рибери после возмущения игрока
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Менхенгладбах
|9
|19
|2
|Бавария Мюнхен
|9
|18
|3
|Фрайбург
|9
|17
|4
|Вольфсбург
|9
|17
|5
|Боруссия Дортмунд
|9
|16
|6
|РБ Лейпциг
|9
|15
|7
|Шальке
|9
|15
|8
|Байер Леверкузен
|9
|15
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|9
|14
|10
|Хоффенхайм
|9
|14
|11
|Герта
|9
|11
|12
|Вердер Бремен
|9
|10
|13
|Майнц 05
|9
|9
|14
|Фортуна Дюссельдорф
|9
|7
|15
|Унион Берлин
|9
|7
|16
|Кельн
|9
|7
|17
|Аугсбург
|9
|7
|18
|Падерборн
|9
|4