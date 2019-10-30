"Реал" и "Барселона" могут вступить в борьбу за лидера дортмундской "Боруссии"

"Реал" и "Барселона" проявляют интерес к английскому полузащитнику дортмундской "Боруссии" Джейдону Санчо, сообщает Bild.

По сведениям издания, испанские гранды рассматривают варианты с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Также хавбеком активно интересуются ПСЖ и "Манчестер Юнайтед". В "Боруссии" не исключают вероятность продажи игрока, но клуб потребует за него не менее 100 миллионов евро.

20-летний Санчо выступает за "Боруссию" с 2017 года. Всего он провел за дортмундский клуб 68 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отдал 30 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: "Ливерпуль" и "Барселона" поборются за таланта "Валенсии". | http://soccernews.ru