"Реал" и "Барселона" начали борьбу за 15-летнего бразильского вундеркинда

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"Реал" и "Барселона" начали борьбу за 15-летнего бразильского вундеркинда

Мадридский "Реал" и "Барселона" начали борьбу за 15-летнего нападающего "Палмейраса" Эндрика, сообщает редактор издания Marca Хосе Феликс Диас.

По информации источника, клубы считают, что игрок станет новой большой фигурой в футболе.

Ранее сообщалось, что 21 июля, когда Эндрику исполнится 16 лет, он подпишет свой первый профессиональный контракт с "Палмейрасом", который будет рассчитан на 3 года [до 2025 года].

Дуглас, отец молодого футболиста отмечает, что "Эндрик — большой поклонник Криштиану Роналду. Он всегда говорит: "Я хочу быть как Криштиану". Он много работает и улучшается с каждым днем. Однажды ему предложили выбрать одного игрока из трех: Криштиану, Неймар или Месси, он выбрал Криштиану".

Эндрик забил 168 голов в 174 матчах за резервную команду "Палмейраса".

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