"Реал" и "Барселона" начали борьбу за 15-летнего бразильского вундеркинда
Мадридский "Реал" и "Барселона" начали борьбу за 15-летнего нападающего "Палмейраса" Эндрика, сообщает редактор издания Marca Хосе Феликс Диас.
По информации источника, клубы считают, что игрок станет новой большой фигурой в футболе.
Ранее сообщалось, что 21 июля, когда Эндрику исполнится 16 лет, он подпишет свой первый профессиональный контракт с "Палмейрасом", который будет рассчитан на 3 года [до 2025 года].
Дуглас, отец молодого футболиста отмечает, что "Эндрик — большой поклонник Криштиану Роналду. Он всегда говорит: "Я хочу быть как Криштиану". Он много работает и улучшается с каждым днем. Однажды ему предложили выбрать одного игрока из трех: Криштиану, Неймар или Месси, он выбрал Криштиану".
Эндрик забил 168 голов в 174 матчах за резервную команду "Палмейраса".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14