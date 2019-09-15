"Реал" и "Барселона" намерены переманить Клоппа



"Реал" и "Барселона" проявляют интерес к главному тренеру "Ливерпуля" Юргену Клоппу, сообщает AS.

По сведениям издания, испанские клубы рассматривают кандидатуру немецкого специалиста в качестве замены своим нынешним наставникам - Зинедину Зидану и Эрнесто Вальверде.

Стоит отметить, что контракт Клоппа с "Ливерпулем" действует до лета 2022 года. Ранее тренер заявил, что он собирается взять паузу в карьере после окончания контракта с англичанами.

В прошлом сезоне "Ливерпуль" под руководством Клоппа стал победителем Лиги Чемпионов.

Не пропустите: "Барселона" без Месси разобрала "Валенсию", но провела ужасный матч в обороне! Коллектив Эрнесто Вальверде все еще не внушает уверенности. | http://soccernews.ru