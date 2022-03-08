"Реал" и "Барселона" нашли резервный вариант, если не получится подписать Мбаппе или Холанда

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"Реал" и "Барселона" нашли резервный вариант, если не получится подписать Мбаппе или Холанда

Фото: инстаграм Карима Адейеми/Автор неизвестен

"Реал" и "Барселона" проявляют интерес к немецкому нападающему "Ред Булл Зальцбург" Кариму Адейеми, сообщает Ruhr Nachrichten.

По сведениям источника, испанские клубы могут приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Мадридцы и каталонцы рассматривают кандидатуру Адейеми в качестве альтернативы форвардам ПСЖ Килиану Мбаппе и дортмундской "Боруссии" Эрлингу Холанду. Трансфер немца может обойтись в 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 20-летний Адейеми провел за "Ред Булл Зальцбург" 33 матча во всех турнирах, забил 19 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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