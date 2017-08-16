"Реал" и "Барселона" назвали составы на матч Суперкубка Испании

Теги барселонареал мадрид

"Реал" и "Барселона" назвали составы на матч Суперкубка ИспанииГлавные тренеры мадридского "Реала" Зинедин Зидан и каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде определились со стартовыми составами своих команд на ответный матч за Суперкубок Испании.

"Реал": Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Кроос, Модрич, Ковачич, Асенсио, Васкес, Бензема.

"Барселона": Тер Штеген, Маскерано, Пике, Умтити, Альба, Бускетс, Роберто, Гомеш, Ракитич, Месси, Суарес.

Напомним, статистика говорит, что "Барселона" имеет шансы на успех. | soccernews.ru

комментарии
tyler37

Это еще что за состав ? Роберто в атаке ? Или Альба ? Или, не дай бог, Гомеш ? И это в матче с Реалом...

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