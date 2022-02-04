"Реал" и "Барселона" не сыграют в финале Кубка Испании второй раз за три последних сезона

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"Реал" и "Барселона" не сыграют в финале Кубка Испании второй раз за три последних сезона

Определились все полуфиналисты Кубка Испании сезона 2021/22.

В четвёрку лучших команд турнира попали "Райо Вальекано", "Валенсия", "Бетис" и "Атлетик".

Во второй раз за последние три розыгрыша в финале Кубка Испании не сыграют "Реал" и "Барселона".

Мадридцы и каталонцы также не дошли до решающей встречи в сезоне 2019/20. Тогда трофей разыграли "Реал Сосьедад" и "Атлетик" (1:0). 

Стоит отметить, что в нынешней кампании и "Реал", и "Барса" вылетели от "Атлетика" из Бильбао.

Не пропустите: "Атлетик" выбил "Реал" из Кубка Испании. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
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