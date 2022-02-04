"Реал" и "Барселона" не сыграют в финале Кубка Испании второй раз за три последних сезона

Определились все полуфиналисты Кубка Испании сезона 2021/22.

В четвёрку лучших команд турнира попали "Райо Вальекано", "Валенсия", "Бетис" и "Атлетик".

Во второй раз за последние три розыгрыша в финале Кубка Испании не сыграют "Реал" и "Барселона".

Мадридцы и каталонцы также не дошли до решающей встречи в сезоне 2019/20. Тогда трофей разыграли "Реал Сосьедад" и "Атлетик" (1:0).

Стоит отметить, что в нынешней кампании и "Реал", и "Барса" вылетели от "Атлетика" из Бильбао.

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