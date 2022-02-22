"Реал" и "Барселона" обеспокоены травмами Холанда

Фото инстаграм Эрлинга Холанда

Здоровье форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда стало поводом для беспокойства "Реала" и "Барселоны".

По информации El Chiringuito, оба клуба, претендующие на звёздного норвежца, хотят понять, в чём причина его высокой травматичности в текущем сезоне.

В нынешней кампании 21-летний футболист получил три мышечных повреждения, из-за которых пропустил 14 матчей.

Несмотря на это, статистика Холанда в "Боруссии" впечатляет - 80 голов и 21 ассист в 79 матчах за 2 года.

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