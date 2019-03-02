"Реал" и "Барселона" объявили стартовые составы на Эль Класико

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"Реал" и "Барселона" объявили стартовые составы на Эль Класико

Тренерские штабы "Реала" и "Барселоны" определились со стартовыми составами своих команд на очный матч 26-го тура испанской Примеры.

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Рамос, Варан, Регилон, Каземиро, Модрич, Кроос, Винисиус, Бэйл, Бензема

Запасные: Навас, Марсело, Вальверде, Васкес, Асенсио, Иско, Себальос

"Барселона": тер Штеген, Альба, Пике, Лангле, Роберто, Бускетс, Артур, Ракитич, Дембеле, Месси, Суарес

Запасные: Аленья, Силлессен, Коутиньо, Семеду, Малком, Умтити, Видаль.

Напомним, что стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени.

Не пропустите: "Реал" - "Барселона": видеотрансляция второго за эту неделю Эль-Класико. | http://soccernews.ru

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