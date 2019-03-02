"Реал" и "Барселона" объявили стартовые составы на Эль Класико
Тренерские штабы "Реала" и "Барселоны" определились со стартовыми составами своих команд на очный матч 26-го тура испанской Примеры.
"Реал": Куртуа, Карвахаль, Рамос, Варан, Регилон, Каземиро, Модрич, Кроос, Винисиус, Бэйл, Бензема
Запасные: Навас, Марсело, Вальверде, Васкес, Асенсио, Иско, Себальос
"Барселона": тер Штеген, Альба, Пике, Лангле, Роберто, Бускетс, Артур, Ракитич, Дембеле, Месси, Суарес
Запасные: Аленья, Силлессен, Коутиньо, Семеду, Малком, Умтити, Видаль.
Напомним, что стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|25
|57
|2
|Атлетико Мадрид
|25
|50
|3
|Реал Мадрид
|25
|48
|4
|Алавес
|26
|40
|5
|Хетафе
|25
|39
|6
|Севилья
|25
|37
|7
|Бетис
|25
|36
|8
|Реал Сосьедад
|25
|35
|9
|Валенсия
|25
|33
|10
|Атлетик Бильбао
|25
|33
|11
|Эспаньол
|26
|33
|12
|Эйбар
|25
|31
|13
|Жирона
|26
|31
|14
|Леганес
|25
|30
|15
|Леванте
|25
|30
|16
|Реал Вальядолид
|26
|26
|17
|Сельта Виго
|25
|25
|18
|Вильярреал
|26
|23
|19
|Райо Вальекано
|26
|23
|20
|Уэска
|25
|19