"Реал" и "Барселона" поборются за 16-летнего таланта

"Реал" и "Барселона" проявляют интерес к полузащитнику "Ренна" Эдуардо Камавинжа, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, испанские клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Также игроком интересуются "Арсенал", "Тоттенхэм" и "Манчестер Сити".

Камавинжа является рекордсменом чемпионата Франции. В возрасте 16 лет и 9 месяцев хавбек стал самым молодым футболистом в истории Лиги 1, который отметился результативной передачей.

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