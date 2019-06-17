"Реал" и "Барселона" поборются за английского таланта

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"Реал" и "Барселона" поборются за английского таланта

"Реал" и "Барселона" проявляют интерес к полузащитнику "Фулхэма" Харви Эллиотту, сообщает The Sun.

По сведениям издания, испанские клубы готовы заплатить за футболиста требуемые 225 тысяч евро. Также хавбек входит в сферу интересов "РБ Лейпциг".

Стоит отметить, что Эллиотт является самым молодым футболистом, который принял участие в матче английской Премьер-лиги. На тот момент ему было 16 лет и 30 дней. 

В минувшем сезоне 16-летний Эллиот провел за "Фулхэм" четыре матча за всех турнирах.

Не пропустите: "Барселона" готовит предложение по защитнику "Боруссии". | http://soccernews.ru

 
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