"Реал" и "Барселона" поборются за Деле Алли

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"Реал" и "Барселона" поборются за Деле АллиМадридский "Реал" и каталонская "Барселона" следующим летом поборются за полузащитника лондонского "Тоттенхэма" Деле Алли.

Как информирует испанская пресса, оба гранда Ла Лиги по окончанию текущего сезона намерены предпринять попытки заполучить 21-летнего хавбека. Однако "сливочным" и "сине-гранатовым" придется бороться не только между собой, но и с нежеланием "шпор" расставаться со своим ключевым игроком.

В нынешнем сезоне Деле Алли отметился 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей в 8 матчах за "Тоттенхэм".

Напомним, "Барселона" интересуется тремя игроками сборной Португалии. | soccernews.ru

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