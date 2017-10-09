"Реал" и "Барселона" поборются за Деле Алли

Мадридский "Реал" и каталонская "Барселона" следующим летом поборются за полузащитника лондонского "Тоттенхэма" Деле Алли.

Как информирует испанская пресса, оба гранда Ла Лиги по окончанию текущего сезона намерены предпринять попытки заполучить 21-летнего хавбека. Однако "сливочным" и "сине-гранатовым" придется бороться не только между собой, но и с нежеланием "шпор" расставаться со своим ключевым игроком.

В нынешнем сезоне Деле Алли отметился 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей в 8 матчах за "Тоттенхэм".

Напомним, "Барселона" интересуется тремя игроками сборной Португалии. | soccernews.ru