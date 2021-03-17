"Реал" и "Барселона" поборются за французского защитника

"Реал" и "Барселона" проявляют интерес к французскому защитнику "РБ Лейпциг" Ибраима Конате, сообщает AS.

По сведениям издания, испанские клубы уже довольно давно следят за футболистом и рассматривают вариант с его приобретением в летнее трансферное окно. При этом "Реал" и "Барселону" не смущает травматичность игрока. "РБ Лейпциг" может продать Конате за 25-30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Конате входит в сферу интересов "Челси", "Арсенала", "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля".

В нынешнем сезоне 21-летний Конате провел за "РБ Лейпциг" 15 матчей и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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