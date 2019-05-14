"Реал" и "Барселона" поборются за хавбека "Аякса"

"Реал" и "Барселона" проявляют интерес к полузащитнику "Аякса" Донни ван де Беку, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, испанские клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Сумма трансфера может составить 60 миллионов евро. Также хавбек входит в сферу интересов "Тоттенхэма" и ПСЖ.

В нынешнем сезоне 22-летний ван де Бек провел за "Аякс" 56 матчей во всех турнирах, в которых забил 17 голов и сделал 13 результативных передач. Его контракт с амстердамским клубом действует до лета 2022 года.

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