"Реал" и "Барселона" поборются за хавбека "Аякса"
"Реал" и "Барселона" проявляют интерес к полузащитнику "Аякса" Донни ван де Беку, сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям издания, испанские клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Сумма трансфера может составить 60 миллионов евро. Также хавбек входит в сферу интересов "Тоттенхэма" и ПСЖ.
В нынешнем сезоне 22-летний ван де Бек провел за "Аякс" 56 матчей во всех турнирах, в которых забил 17 голов и сделал 13 результативных передач. Его контракт с амстердамским клубом действует до лета 2022 года.
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|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|37
|86
|2
|Атлетико Мадрид
|37
|75
|3
|Реал Мадрид
|37
|68
|4
|Валенсия
|37
|58
|5
|Хетафе
|37
|58
|6
|Севилья
|37
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|7
|Атлетик Бильбао
|37
|53
|8
|Реал Сосьедад
|37
|50
|9
|Эспаньол
|37
|50
|10
|Алавес
|37
|47
|11
|Эйбар
|37
|46
|12
|Леганес
|37
|45
|13
|Бетис
|36
|44
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|Вильярреал
|37
|43
|15
|Леванте
|37
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|Реал Вальядолид
|37
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|17
|Сельта Виго
|37
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|Жирона
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|Уэска
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