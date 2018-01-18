"Реал" и "Барселона" поборются за хавбека "Бетиса"

"Реал" и "Барселона" проявляют интерес к полузащитнику "Бетиса" Фабиану Руису, сообщает AS.

По сведениям издания, оба клуба рассматривают вариант с приобретением футболиста следующим летом. Стоит отметить, что сумма отступных в его контракте составляет 15 миллионов евро, но севильский клуб надеется переподписать с ним соглашение с увеличением отступных до 40 миллионов. Впрочем агент хавбека считает, что эта сумма должна составлять не более 25-30 миллионов.

В этом сезоне 21-летний Руис провел за "Бетис" 16 матчей, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи. Ориентировочная стоимость игрока составляет 7,5 миллионов евро.

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