"Реал" и "Барселона" поборются за хавбека "Манчестер Юнайтед"

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"Реал" и "Барселона" поборются за хавбека "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш привлёк внимание испанских грандов, утверждает The Sun.

По сведениям издания, заполучить звёздного португальца хотят мадридский "Реал" и "Барселона".

Сообщается, что оба топ-клуба готовы включиться в борьбу за 26-летнего хавбека следующим летом.

Фернандеш выступает за "МЮ" с января 2020 года, сыграл 26 матчей, забил 14 голов и сделал 10 ассистов. Его рыночная стоимость - 80 миллионов евро.

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