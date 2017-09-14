"Реал" и "Барселона" поборются за хавбека "Марселя"

Мадридский "Реал" и каталонская "Барселона" проявляют заинтересованность к полузащитнику французского "Марселя" Максиму Лопесу.

Как информирует The Sun, испанские гранды следят за прогрессом 19-летнего хавбека, который в восьми матчах нового сезона за свой клуб отметился уже тремя голевыми передачами. Ожидается, что уже летом "сливочные" и "сине-гранатовые" предпримут первые попытки заполучить французского таланта.

Напомним, вчера "Реал" разгромил АПОЭЛ. | soccernews.ru