"Реал" и "Барселона" поборются за ключевого игрока "Челси"

1 Теги реал мадридбарселоначелсин'голо канте

"Реал" и "Барселона" поборются за ключевого игрока "Челси"

"Реал" и "Барселона" проявляют интерес к французскому полузащитнику "Челси" Н'Голо Канте, сообщает Le Parisien.

По сведениям издания, испанские клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Сам игрок может согласиться на трансфер, так как его клуб не попал в Лигу Чемпионов. "Челси" оценивает хавбека в 100 миллионов евро.

В минувшем сезоне 27-летний Канте провел за "Челси" 48 матчей и забил 1 гол. Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года.

Не пропустите: Лукаку может перейти в "Реал". | http://soccernews.ru

Комментарии
Зенден

В Челси и сборной он как-то не очень играет. В Лестере он здорово конечно смотрелся, как говорится весь центр поля выжигал, благодаря ему (а не всяким Варди и Марезам) Лестер и стал чемпионом. Надо брать.

Ответить

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Битва за плей-офф: Португалия сразится с Ираном

Битва за плей-офф: Португалия сразится с Ираном

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов