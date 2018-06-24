"Реал" и "Барселона" поборются за ключевого игрока "Челси"

"Реал" и "Барселона" проявляют интерес к французскому полузащитнику "Челси" Н'Голо Канте, сообщает Le Parisien.

По сведениям издания, испанские клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Сам игрок может согласиться на трансфер, так как его клуб не попал в Лигу Чемпионов. "Челси" оценивает хавбека в 100 миллионов евро.

В минувшем сезоне 27-летний Канте провел за "Челси" 48 матчей и забил 1 гол. Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года.

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