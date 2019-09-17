"Реал" и "Барселона" поборются за лучшего футболиста Европы
Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк попал в сферу интересов испанских грандов.
Как сообщает AS, следующим летом борьбу за 28-летнего голландца будут вести "Барселона" и "Реал". Сумма возможного трансфера не уточняется, однако говорится, что клубы готовы заплатить за игрока большие деньги.
Соглашение ван Дейка с клубом действует до 2024 года и "Ливерпуль" работает над продлением договора.
Напомним, что ван Дейк был признан лучшим игроком прошлого сезона по версии УЕФА.
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