"Реал" и "Барселона" поборются за "нового Лукаку"

"Реал" и "Барселона" проявляют интерес к нападающему "Витории Гимараэш" Эркулану Набиану, сообщает AS.

По сведениям издания, испанские клубы намерены приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Форварда называют "клоном Ромелу Лукаку" из-за схожести с бельгийским нападающим. Также португалец входит в сферу интересов "Монако" и ПСЖ.

16-летний Набиан за последние два сезона в молодежной команде забил 43 гола. Также на его счету четыре гола в семи поединках за сборную Португалии U17.

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